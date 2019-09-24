حرس الثورة الإيراني: أمريكا في طريقها إلى الزوال لأنها لا تمتلك قيادة لديها حكمة

2019/09/24 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال اللواء سلامي، إن "إيران في ساحة الاستهداف والضغوط ازدادت عليها وهذا الأمر ساعدنا لنتطور ولدينا كل التقنيات الدفاعية"، مشيرا الى أن إيران "أصبحت بلداً لا يمكن هزيمته".وأضاف سلامي، أن "الشعب الإيراني استطاع إيجاد معادلة جديدة في توازن القوة".

انتهى.ص.هـ.ح.

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