2019/09/24 | 18:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدفاع المدني يخمد حريقا بشارع ٦٢ في الكرادة) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: hVtu4XxHwno
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدفاع المدني يخمد حريقا بشارع ٦٢ في الكرادة) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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