وزير الداخلية يصدر توجيهات جديدة بشأن دورات كلية الشرطة ومعاهد الوزارة

2019/09/24 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

وجه

وزير الداخلية ياسين الياسري، الثلاثاء، بعدم استثناء أي شخص من القبول في دورات

كلية الشرطة والمعهد العالي ومعهد إعداد المفوضين.

واضافت

وزارة الداخلية في بيان تلقى”النور نيوز” نسخة منه، إن “ذلك جاء

خلال الاجتماع الذي ترأسه بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة اللواء عماد الدليمي

وعميد كلية الشرطة ومدير المعهد العالي للتطوير الامني والاداري ومدير معهد اعداد

مفوضي الشرطة ومدير مديرية إدارة التطوع ومدير المديرية العامة لإدارة الموارد

البشرية ومدير ادارة الضباط في مقر الوزارة”.

ونقلت

الوزارة تأكيد الياسري عى “ضرورة أن يكون القبول في الدورات التي ستقيمها

الجهات المعنية حسب النسب السكانية ولجميع المحافظات”، مشدداً على

“أهمية العمل وفق التعليمات والسياقات الإدارية المتبعة”.

واضافت

الوزارة، ان “الوزير وجه بعدم الموافقة على استثناء أَي شخص من الضوابط

والتعليمات الخاصة بالاشتراك في الدورات”، موعزاً بـأن “يكون القبول وفق

المنافسة العادلة بين جميع المتقدمين وعدم التمييز بين شخص وآخر”.

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