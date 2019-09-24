السفارة الامريكية تحذر مواطنيها في العراق

2019/09/24 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجهت السفارة الأمريكية في بغداد تحذيراً الى جميع مواطني الولايات المتحدة في العراق، داعية اياهم الى التزام اليقظة.

وقالت السفارة في بيان لها، "تنصح السفارة الأمريكية في بغداد جميع مواطني الولايات المتحدة بالتوترات المتصاعدة في العراق وضرورة التزام اليقظة".

واضافت "يمكن العثور على معلومات إضافية على موقع سفارة الولايات المتحدة في خدمات مواطني الولايات المتحدة".

وكانت مصادر امنية عراقية قد افادت يوم الاحد بسقوط قذيفتي هاون قرب سفارة الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.

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