موسع ..مجلس النواب يصوت على لجنتين تحقيقيتين وينهي قراءة ومناقشة ستة قوانين

2019/09/24 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى مجلس النواب بجلسته السادسة من الفصل التشريعي الاول ‏للسنة ‏التشريعية ‏الثانية للدورة النيابية الرابعة والتي‏عقدت برئاسة ‏محمد ‏الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 170‏‏ ‏نائبااليوم الثلاثاء 24/9/2019، قراءة ومناقشة ستة قوانين وصوت على تشكيل لجنتين تحقيقيتين بشأن عقود وزارة النفطوالضرر الذي تعرض له اهالي قرى شمال ناحية ربيعة في نينوى‏.‏

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