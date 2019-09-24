رئيس الجمهورية: العراق ملتزم باستقرار الشرق الأوسط وسندعو جيراننا لاجتماع في بغداد

2019/09/24 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح أن رسالته التي يحملها خلال مشاركته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة تشدد على أن "العراق ليس لديه نية للانجرار إلى صراعات إقليمية، وينوي حماية مصالحه الخاصة ولن يسمح لنفسه بأن يتم استخدامه كقاعدة لمهاجمة جيرانه أو كساحة معركة لوكلائهم".

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