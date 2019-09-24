حيدر الاسدي :اديب واكاديمي شاب من البصرة يفوز بجائزة للقصة القصيرة في مصر

2019/09/24 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الاديب والناقد الاكاديمي حيدر علي الاسدي بجائزة للقصة القصيرة في مصر ، وذلك بعد ان اعلنت النتائج اليوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ايلول الجاري ، حيث فاز الاسدي بجائزة المسابقة الادبية التي نظمتها صحيفة الحرية في مصر بالتعاون مع رئاسة مهرجان إسكندرية الدولي للإبداع الأدبي بعد ان حل بالمركز الثاني عن قصته الموسومة (نساء […]

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