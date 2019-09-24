2019/09/24 | 18:54

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الاقتصاد والاستثمار النيابية تطالب عبد المهدي بتوضيح الاتفاقات مع الصين "بمبلغ 500 مليار دولار"

طالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رياض التميمي رئيس

الوزراء عادل عبد المهدي بتوضيح الاتفاقات مع الصين وبمبلغ 500 مليار

دولار.وقال التميمي في بيان : "تفاجئنا من تصريح مكتب رئيس الوزراء بانه تم

التوقيع مع الصين على اتفاقية او اتفاقيات بقيمة 500 مليار دولار خلال

زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق" .واضاف التميمي "نطلب من رئيس الوزراء التوضيح بخصوص هذا المبلغ .هل هو

مقابل نفط ، استثمارات، ام نقد ولكم سنة؟ في ظل عجز مالي بالموازنة

المقبلة يبلغ 72 تريليون دينار" .واوضح ان "الموازنة فقط لخدمة الموظف وليس لخدمة المواطن وتقديم

خدمات.والعجز الكبير فيها سيقتل طموح الشاب الخريج والعاطلين الذين

ينتظرون من الحكومة فتح مصانعها حنى تستوعبهم".وعد التميمي "خطوات الحكومة بسياسة الاتجاه الواحد"، مؤكداً أن "لجنة

الاقتصاد والاستثمار لم يكن لها علم بالزيارة ولا اليتها ولا محاورها

ولا اطلاعنا عليها".

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