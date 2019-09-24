البرلمان يصوت على تشكيل لجنتين تحقيقيتين وينهي قراءة ومناقشة 6 قوانين

2019/09/24 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أنهى مجلس النواب بجلسته السادسة من الفصل التشريعي الاول ‏للسنة ‏التشريعية ‏الثانية للدورة النيابية الرابعة والتي‏عقدت برئاسة ‏محمد ‏الحلبوسي وحضور 170‏‏ ‏نائبا، اليوم الثلاثاء، قراءة ومناقشة 6 مشاريع قوانين، فيما صوت على تشكيل لجنتين تحقيقيتين بشأن عقود وزارة النفط والضرر الذي تعرض له اهالي قرى شمال ناحية ربيعة في نينوى‏، ورفع بعدها جلسته الى الخميس المقبل.





وأعلن الحلبوسي، عقد اجتماع مع ‏رؤساء الكتل السياسية واللجان المختصة يوم الخميس المقبل بشأن لجنتي حفظ سيادة العراق وعودة النازحين اللتين صوت عليهماالمجلس.

وأستعرضت لجنة الامن والدفاع تقريرها المفصل بشأن الحوادث الامنية التي وقعت مؤخرا بعد أن تم التصويت على سرية هذه الفقرة من جدول الاعمال.

وصوت المجلس على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن الضرر الذي تعرض له اهالي القرى الواقعة شمال ناحية ربيعة على ان تكون برئاسة نائب رئيس المجلس السيد بشير حداد وعضوية عدد من نواب محافظة نينوى.

من جانب اخر، صوت المجلس على تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس وعضوية 10 نواب من لجان النزاهة والنفط والطاقة والقانونية والماليةللنظربعقود شركتي المنتجات والمشاريع النفطية وشركة سومو التابعةلوزارة النفط من عام 2015 ولحد الانبناء على الطلب المقدم من 52 نائبا.

بعدها، أنهى المجلس في الجلسة التي ترأس جانب منها السيد بشير حداد قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ لعام 1992 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

وانصبت عدد من مداخلات السيدات والسادة النواب على اهمية دراسة بنود الاتفاقية قبل المصادقة عليها بسبب وجود التزامات مالية تترتب على العراق في حال الانضمام اليها، اضافة الى الدعوة للتصويت على الاتفاقية مع تحديد مهام الامانة العامة للهيئة المنفذة للاتفاقية ومدى تلائمها دستوريا وعمليا.

وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية على استكمال تشريع قانون الانضمام للاتفاقية بعد النظر الى جميع الآراء والمقترحات المطروحة.

وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة رقم(184) لسنة 2001 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والزراعة والمياه والاهوار والصحة والبيئة.

وأنجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز والمقدم من لجنتي حقوق الانسان والاوقاف والشؤون الدينية لما للتنوع من غنى للعراق كبلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب والثقافات ومن اجل الحفاظ على الموروث الحضاري والتعددية واحترام قيم ومبادئ حقوق الانسان والمواطنة المتساوية وتحقيق التفاهم وقبول الاخر وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي وبناء السلام.

وأكمل المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون مناهضة التعذيب والمقدم من لجنتي حقوق الانسان والاوقاف والشؤون الدينيةلما تحدثه هذه الجريمة من اثر خطير في زعزعة ثقة المواطن بحكم القانون وعدالة الاحكام القضائية وبغية حظر كل افعال التعذيب ومواءمة التشريعات الوطنية مع احكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

وفي ذات الشأن، أنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لأجل تطبيق قواعد الشفافية في تسوية منصفة للمنازعات في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول وتعزيز الحوكمة الرشيدة وللتصديق على الاتفاقية.

وأختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة والسياحة والاثار بغية تعزيز حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وللحفاظ على الممتلكات الثقافية المنقولة من خلال تعزيز الحماية القانونية وتجريم الاشخاص المرتكبين لذلك.





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