رفض أحالة موقع

2019/09/24 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن مجلس محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، رفضه إحالة موقع نصب الشهيد شرقي العاصمة بغداد للاستثمار، عازيا إلى أمر إلى منع طمس معالم العاصمة

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