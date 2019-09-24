ماذا نحتاج للصعود لكأس العالم؟

2019/09/24 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هشام كاطع الدلفي

جميع منتخبات العالم تعد اجيالا وتبدأ من قاعدة الناشئين وصولا الى المنتخب الاول بعملية الاعداد البدني والنفسي للاعبين لكي تحقق حلم الوصول الى

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