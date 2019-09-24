بلدية العمارة : تكشف عن المباشرة بأعمال مشروع شبكة مياه الأمطار بشارع البكرات استعدادا لفصل الشتاء

2019/09/24 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة بلدية قضاء العمارة في محافظة ميسان ، الاثنين ، المباشرة بأعمال مشروع انشاء شبكة مياه الأمطار في شارع البكرات بحي الحسين القديم وسط المدينة . وقال مدير الدائرة المهندس ” خالد عويطر ” بان الملاكات الفنية والخدمية لمديرية بلدية العمارة باشرت بتنفيذ المشروع ، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار استعدادات […]

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