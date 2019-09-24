إفتتاح مذبح دير إخوة يسوع الفادي بعد أن أحرقه تنظيم داعش

2019/09/24 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بحضور سعادة السفير الباباوي في العراق والأردن إحتفل سيادة المطران مار يوحنا بطرس موشي راعي أبرشية الموصل وكركوك للسريان الكاثوليك بالذبيحة الإلهية مع الأب رائد جبّو بقدّاس الفرحة في تكريس مذبح دير يسوع الفادي بعد أن أحرقه تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” أثناء سيطرته على مدينة بغديدا.حضر القداس سعادة …

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