صحيفة القبس تتابع خسارة الكويت

2019/09/24 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة / رحيم عزيز

تناقلت صحيفة القبس الكويتية خبر توديع الكويت البطولة العربية بعد الخسارة امام الشرطة بهدفين للاشي بالعنوان الرئيس ««الأبيض» ودَّع «العربية»

وجاء فيه : ودّع الكويت البطولة العربية بعد خسارته امام الشرطة العراقي بهدفين للا شيء في المباراة التي اقيمت بينهما امس على استاد كربلاء الدولي ضمن منافسات اياب الدور الـ32 من كأس محمد السادس للاندية العربية الابطال لكرة القدم.

تأهل الشرطة الى دور الـ16 بهدف اعتباري بمجموع المباراتين، حيث كانت نتيجة لقاء الذهاب ثلاثة اهداف مقابل هدف.

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