مدرب الشرطة يشيد بأداء لاعبيه

2019/09/24 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء / حامد عبد العباس

عبر مدرب الشرطة العراقي الكسندر اليتش عن فرحته بحسم نتيجة مباراة الاياب أمام الكويت الكويتي ضمن بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الابطال والتأهل الى الدور الثاني، وقال لقد قدمنا مباراة جيدة جدا ولاسيما في شوط المباراة الثاني الذي كانت فيه الافضلية لنا في كل شيء ووضعنا الفريق الضيف تحت الضغط طوال شوطي اللقاء، مبينا ان الفريق الكويتي كان منظما في الدفاع والوسط واعتمد على الهجموم المرتد في محاولة لفك الضغط ونجح بالخروج متعادلا في الشوط الاول وأمام هذا الاسلوب من الصعب أن تكسب النتيجة منذ البداية ولا نستطيع أن نكشف الفريق في وقت مبكر من المباراة

وأضاف فرضنا السيطرة منذ البداية ولاحت لنا عدة محاولات لم نوفق في استغلالها بالشكل المطلوب، لكن مع إنطلاق شوط المباراة الثاني وبفضل التبديلات الناجحة والثبات في منطقة الدفاع وزيادة القدرة الهجومية واللعب في ساحة الخصم في أوقات كثيرة أعطت الثقة للاعبين في خلق العديد من الفرص نجح من خلالها البديل المحترف موبوكو من تسجيل هدفين تكفلا بحسم نتيجة مباراتي الذهاب والاياب والانتقال الى المرحلة الثانية التي وصفها بالصعبة وتحتاج الى عمل وتركيز أكثر وأسعى الى كيفية بناء فريق قوي لنادي الشرطة وهدفي هو عمل كرة حديثة للفريق واليوم نجحنا في ثاني الاختبار لهذه البطولة وعلينا المضي قدما بذات الاسلوب واللعب الهجومي للوصول الى أبعد نقطة فيها .

من جانبه أكد مدرب نادي الكويت حسام السيد بأن فريقه قدم مباراة جيدة في شوط المباراة الاول وخرجنا بنتيجة إيجابية وفق ما خططنا له بعد أن وضعنا ستراتيجية دفاع من وسط الملعب وبذلنا جهدا كبيرا للحيلولة دون أن يدخل مرمانا هدف وتحقق لنا ذلك لكن في شوط المباراة الثاني وبعد الجهد الكبير إفتقدنا التركيز والسيطرة على الكرة في كثير من الاوقات وقلة فاعلية بعض اللاعبين وامتاز الشرطة ببدلاء جيدين واغلب عناصره في تشكيلة المنتخب الوطني الى جانب الافادة من عاملي الارض والجمهور واضاف بالرغم من ذلك كانت المباراة في متناول اليد رغم تأخرنا بهدف لكن الثواني الاخيرة من الوقت محتسب بدل ضائع حسمت الامر لصالح الشرطة وهذه كرة القدم فوز وخسارة والذي يستثمر الفرص هو الرابح في النهاية مبارك النتيجة والتأهل .

بينما أوضح مدرب كربلاء السابق ميثم محمد علي بأن المباراة كانت على أعلى مستوى من جانب فريق الشرطة الذي قدم مباراة كبيرة واداء مميزا استحق من خلاله التأهل في ظل الاداء الكبير والاصرار على للاستفادة القصوى من ميزتي الأرض والجمهور في تحقيق الهدف الاهم وهو العبور إلى الدور الثاني واضاف لو نظرنا الى الجانب الفني لفريق الشرطة نستطيع القول إنه نجح في التحكم بالمباراة من البداية إلى النهاية بالرغم من ضياع العديد من الفرص ولكن الاصرار الواضح وامتلاك الفريق لدكة بدلاء قوية ساعدا المدرب على الافادة من ادواته إلى أبعد مدى، فجاءت التغييرات لتسهم في تحقيق الانتصار الذي كان مستحقا ولو متاخرا ولكن في النهاية كرة القدم انصفت الفريق ومنحت المدرب فرصة التعرف على امكانيات لاعبيه بشكل افضل برغم طبيعة المنافسة التي تشهدها البطولة والتي بالتأكيد ستزداد صعوبة دور بعد اخر مؤكدا أن نادي الشرطة وبعد تعويض خسارة الذهاب وقطف ثمار التأهل قد دخل في أجواء المنافسة وسيكون له حضور مؤثر وفاعل في الادوار المقبلة وفي النهاية نبارك لنادي الشرطة هذا التاهل ونتمنى أن يتصاعد الاداء للوصول الى أبعد مدى ممكن في ظل مايضمه الفريق من عناصر وقدرات وامكانات قادرة على ذلك .

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