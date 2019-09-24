مقتل واصابة ثلاثة اشخاص بنزاع على مخلفات زراعية في السليمانية

2019/09/24 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة رابرين، اليوم الثلاثاء، ان نزاعا استخدمت فيه الاسلحة النارية على مخلفات حصاد الحبوب بين سكان قريتي دشتيوان وقلاتوكان التابعة لناحية سنكسر في قضاء بشدر (قلعة دزة) في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، تسبب بمقتل شخص وجرح اثنين، مبينة ان قوة من الشرطة توجهت على الفور الى المنطقة ودخلت حالة الانذار وهي تبذل الجهود لمنع تطور الاحداث والسيطرة عليها.

وجاء في بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، ان القتيل يدعى (س.ع.ح) من مواليد 1987 وهو عنصر بقوات البيشمركة، والجريحين هما (أ.ع.ن) من مواليد 1999 ويعمل راعياً للاغنام ومن اهالي قرية خواران، والجريح الاخر يدعى (ر.ع.أ) من مواليد 1984 وهو عنصر بالبيشمركة ومن اهالي قرية (دشتيوان).

واشار البيان الى ان جثمان الضحية نقل الى المستشفى العام في قلعة دزة، فيما تم نقل الجريحين الى مستشفى رانية العام بسبب اصاباتهما البليغة.

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