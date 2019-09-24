2019/09/24 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

ذكرت كتلة الفتح النيابية، الثلاثاء، ان تفجير كربلاء الاخير نفذته خلايا نائمة في مدينة كربلاء، مشيرا الى...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كتلة الفتح: تفجير كربلاء نفذته خلايا نائمة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كتلة الفتح: تفجير كربلاء نفذته خلايا نائمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).