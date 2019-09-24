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كتلة الفتح: تفجير كربلاء نفذته خلايا نائمة


كتلة الفتح: تفجير كربلاء نفذته خلايا نائمة
2019/09/24 | 19:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

ذكرت كتلة الفتح النيابية، الثلاثاء، ان تفجير كربلاء الاخير نفذته خلايا نائمة في مدينة كربلاء، مشيرا الى...

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