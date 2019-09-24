2019/09/24 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يدعو الى تفعيل نتائج مؤتمر إعادة إعمار العراق المنعقد في الكويت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/24 | 19:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يدعو الى تفعيل نتائج مؤتمر إعادة إعمار العراق المنعقد في الكويت) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يدعو الى تفعيل نتائج مؤتمر إعادة إعمار العراق المنعقد في الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).