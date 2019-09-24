البرلمان يرفع جلسته الى الخميس بعد إنهاء مناقشة وقراءة ستة مشاريع قوانين

2019/09/24 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أنهى مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة وقراءة ستة مشاريع قوانين بينها مقترح قانون حماية التنوع، قبل أن يرفع جلسته التي عقدت اليوم إلى الخميس المقبل.وقال مصدر برلماني في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب أنهى مناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ”، موضحاً أن ...

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