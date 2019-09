2019/09/24 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحزنته أوضاع بلاده الغارقة في الحروب، فقام بتحويل بندقية كلاشنكوف وصندوق ذخيرة إلى آلة موسيقية تصدح بالأنغام بدلا من أزيز الرصاص.

إنه المعلم العراقي ماجد كاظم..

وقال ماجد في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنه عمد من خلال خطوته الرمزية هذه إلى إبراز أهمية السلام في حياة الأمم والشعوب، وضرورة الابتعاد عن الحروب التي ألحقت دمارا كبيرا بالعراق في السنوات الماضية.

معلم عراقي يحول بندقية كلاشينكوف إلى آلة موسيقية

وأوضح ماجد، الذي يعمل بإحدى مدارس بغداد، أنه بدأ الاهتمام بالموسيقى منذ الصغر، ويعمل الآن على نقل الرسالة ذاتها إلى تلاميذه، باعتبارها وسيلة فعالة لتحقيق السلام.

ولم تقتصر رسالة ماجد على طلبته فحسب، بل ألهمت أيضا كثيرين من جمهور مواقع التواصل.





";

//parse XFBML, because it is not nativelly working onload

if (!fbParse()) {

var c = 0,

FBParseTimer = window.setInterval(function () {

c++;

if (fbParse())

clearInterval(FBParseTimer);

if (c === 20) { //5s max

thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize.";

clearInterval(FBParseTimer);

}

}, 250);

}

}

};

thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed";

if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading")

window.addEventListener("load", render);

else //liveblog, ajax

render();

})(document);

وقد خاض العراق على مر تاريخه الموغل في القدم العديد من الحروب والمعارك، من بينها الحرب الأهلية (2014 و 2017) والنزاع الكردي العراقي (2017) والحرب ضد جيوب داعش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من أجل السلام.. عراقي يحول بندقية إلى آلة موسيقية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من أجل السلام.. عراقي يحول بندقية إلى آلة موسيقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).