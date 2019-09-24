2019/09/24 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن نادي أربيل الرياضي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع لاعب من نادي الشرطة لتمثيل فريقه الكروي.

وقال المنسق الاعلامي للنادي ريبين رمزي لـ"الغد برس"، ان "ادارة نادي اربيل تعاقدت مع لاعب نادي الشرطة كرار حميد، لتمثيل فريقنا الكروي في الدوري العراقي الممتاز".

يشار الى ان اللاعب كرار حميد يلعب في خط الهجوم وسبق له اللعب في صفوف أندية النجف والحدود والشرطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي أربيل يستقطب لاعباً من الشرطة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي أربيل يستقطب لاعباً من الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).