نائب يعلن إكمال اجراءات إستجواب وزير النقل ويؤكد:الوزارة يديرها هؤلاء !

2019/09/24 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رياض التميمي، اليوم الثلاثاء، إكمال إجراءات استجواب وزير النقل، فيما أكد ان الوزارة يديرها مدير مكتبه وشقيقه.

وقال التميمي لـ"الغد برس"، إنه" تم إكمال جميع إجراءات استجواب وزير النقل عبدالله لعيبي، وتم تحديد الأسئلة ورفعها إلى هيئة الرئاسة"، مبينا، أن"الاستجواب متوقف الآن على تحديد الموعد من قبل رئاسة البرلمان فقط".

وأضاف أن" الوزير عليه الكثير من علامات الاستفهام، حيث ان وزارة النقل تدار من قبل شقيقه ومدير مكتبه الذي قام الوزير بنقله من النفط".

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