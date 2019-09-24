2019/09/24 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس دعت السفارة الامريكية في بغداد، الثلاثاء، مواطني الولايات المتحدة بضرورة التزام اليقظة في العراق.وقالت السفارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “السفارة تنصح جميع مواطني الولايات المتحدة بالتوترات المتصاعدة في العراق وضرورة التزام اليقظة”.واضافت “يمكن العثور على معلومات إضافية على موقع سفارة الولايات المتحدة في خدمات مواطني الولايات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفارة الامريكية ببغداد تدعو المواطنين الامريكيين لالتزام الحيطة والحذر وكالة خطوة برس.

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