2019/09/24 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور ..



واسط: إخماد حريق قرب قاعدة عسكرية

العراقمنوع

بالصور ..



واسط: إخماد حريق قرب قاعدة عسكرية

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 19:10

حريق في واسط

بالصور ..



واسط: إخماد حريق قرب قاعدة عسكرية

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. واسط: إخماد حريق قرب قاعدة عسكرية ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. واسط: إخماد حريق قرب قاعدة عسكرية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).