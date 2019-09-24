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بالصور .. واسط: إخماد حريق قرب قاعدة عسكرية


بالصور .. واسط: إخماد حريق قرب قاعدة عسكرية
2019/09/24 | 19:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالصور ..

واسط: إخماد حريق قرب قاعدة عسكرية

العراقمنوع

بالصور ..

واسط: إخماد حريق قرب قاعدة عسكرية

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 19:10

حريق في واسط

بالصور ..

واسط: إخماد حريق قرب قاعدة عسكرية 

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