2019/09/24 | 19:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
بالصور ..
بالصور ..
بالصور ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. واسط: إخماد حريق قرب قاعدة عسكرية ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بالصور ..
واسط: إخماد حريق قرب قاعدة عسكرية
العراقمنوع
بالصور ..
واسط: إخماد حريق قرب قاعدة عسكرية
الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 19:10
حريق في واسط
بالصور ..
واسط: إخماد حريق قرب قاعدة عسكرية
© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. واسط: إخماد حريق قرب قاعدة عسكرية ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. واسط: إخماد حريق قرب قاعدة عسكرية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).