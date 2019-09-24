دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل الأول/ 1

2019/09/24 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري برغم قلة الأدلة، يُمكن القول أنّ فرع عائلتنا، من ناحية الأم، قد تبرعم بحدود العام 1857 تحت شمس " الشام الشريف "، السخية والمعتدلة في آنٍ واحد.ولو شئنا الدقة أكثر ( على الأقل لإرضاء ضمير الحقيقة! )، لتوجبَ التشديدُ على أنّ الأمرَ يتعلق بدليلٍ ماديّ: أيقونة، تصوّرُ مريمَ العذراء وهيَ تحمل ابنها الرضيع؛ وكلاهما بدا وجهه مُضاء بنور إلهيّ وعيناه تتطلعان نحوَ السماء بأمل ما، مبهم.في طفولتي، دأبتُ ......

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