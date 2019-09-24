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#ذياب مهدي محسن - تراثيات نجفية - منطقة الثلمة -


#ذياب مهدي محسن - تراثيات نجفية - منطقة الثلمة -
2019/09/24 | 19:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ذياب_مهدي_محسن في سنة ( 1911 م ) صدر الأمر من العاصمة العثمانية الى ولاية بغداد الذي إبلغ إلى قضاء النجف عن طريق سنجق كربلاء ، بأن هذه الأراضي أميرية ، وأعطى الأذن إلى إدارة الدفتر دار الخاقاني بأخذ البدل ممن تصرف سابقاً وممن يريد أن ينشيء جديدا .

وبذلك التاريخ صدر امر قائمقام النجف في ان يعمر الناس ابنية لهم على طريق النجف- الكوفة على جانبي خط التراموي ، فحدد قسم من الأهالي مقدار من الأرض وباشربعضهم بالتعمي......

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