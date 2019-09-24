ذياب مهدي محسن - تراثيات نجفية - منطقة الثلمة

2019/09/24 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ذياب_مهدي_محسن في سنة ( 1911 م ) صدر الأمر من العاصمة العثمانية الى ولاية بغداد الذي إبلغ إلى قضاء النجف عن طريق سنجق كربلاء ، بأن هذه الأراضي أميرية ، وأعطى الأذن إلى إدارة الدفتر دار الخاقاني بأخذ البدل ممن تصرف سابقاً وممن يريد أن ينشيء جديدا .وبذلك التاريخ صدر امر قائمقام النجف في ان يعمر الناس ابنية لهم على طريق النجف- الكوفة على جانبي خط التراموي ، فحدد قسم من الأهالي مقدار من الأرض وباشربعضهم بالتعمي......

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