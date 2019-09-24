منذر علي - تأملات في المشهد اليمني (3/3)

2019/09/24 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_علي يمكن رؤية التجليات و التأثيرات المختلفة للهجرة على البنية الاجتماعية ، من خلال إلقاء نظرة خاطفة على الفوارق بين الأوضاع السياسية والفكرية والاجتماعية القائمة بين دول المغرب العربي، كتونس والجزائر ، والمغرب ، وبين بعض دول المشرق العربي، وبشكل خاص، في دول مثل السعودية والإمارات وقطر واليمن.ففي المغرب العربي ، يمكننا أن نلاحظ بجانب المظاهر السلبية للانقسامات، التي نتجت عن المرحلة الاستعمارية ، كال......

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