2019/09/24 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة عمليات الحشد الشعبي، الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا خاصا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، فيما أكدت قيادات الحشد الشعبي وضع جملة أولويات في حساباته.وقال مدير مديرية العمليات وكالة جواد كاظم في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “اجتماعا تنسيقيا خاصا عقد، اليوم، لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يعقد اجتماعا تنسيقيا لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعقد اجتماعا تنسيقيا لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعقد اجتماعا تنسيقيا لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).