الامن والدفاع النيابية تستضيف غداً المسؤولين في وزارة الداخلية

2019/09/24 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستضيف لجنة الأمن والدفاع النيابية الساعة الحادية عشرة صباح غد الأربعاء المسؤولين في وزارة الداخلية.وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان، انها ستستضيف صباح غد المسؤولين في الداخلية كلا من مدير ادارة الموارد البشرية ، عميد كلية الشرطة، مدير المعهد العالي للتطوير الامني والاداري ، مدير ادارة الضباط ، مدير معهد اعداد المفوضين ، و […]

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