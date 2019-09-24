رئيس الجمهورية: العراق لن يسمح باستخدامه قاعدة لمهاجمة جيرانه او ساحة معركة لوكلائهم

2019/09/24 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح :” ان العراق يحمي مصالحه الخاصة ‏، ‏ولن يسمح بان يتم استخدامه قاعدة لمهاجمة جيرانه او ساحة معركة لوكلائهم “./ ‏انتهى

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