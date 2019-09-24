7 دول أجنبية وعربية تفاتح مجلس ديالى للاستثمار بمختلف القطاعات

2019/09/24 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

كشف رئيس مجلس ديالى علي الدايني، اليوم الثلاثاء، عن تلقي المحافظة عروضا من 7 دول عربية وأجنبية للاستثمار في 4 قطاعات حيوية.

وقال الدايني

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