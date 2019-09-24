مطار بغداد يكشف التفاصيل بشأن وفاة الطفلة

2019/09/24 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اصدرت ادارة مطار بغداد، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن الطفلة "بتول" التي توفيت مؤخراً بسبب عدم السماح لها بالصعود على متن احدى شركات الطيران،

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