الحلبوسي يستقبل نجم المنتخب الوطني السابق عدنان درجال

2019/09/24 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، نجم المنتخب الوطني السابق لكرة القدم الكابتن عدنان درجال.وناقش اللقاء الواقع الرياضي في البلاد، وسبل النهوض به من خلال سن التشريعات اللازمة، مؤكدا سيادته على أهمية مشاركة ذوي الخبرة والكفاءة الرياضية بأفكارهم وآرائهم في التشريعات التي تخصُّ الشأن الرياضي، من خلال عقد ورشات عمل مشتركة مع

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