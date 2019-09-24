الغزي يوقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لتأهيل وتطوير مطار الناصرية الدولي

2019/09/24 | 19:36

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(المستقلة)..



وقع الأمين العام مذكرة تفاهم مع شركة( cscec) الحكومية لتأهيل وتطوير مطار الناصرية الدولي.

التوقيع جاء ضمن منهاج زيارة الوفد العراقي الحكومي الى جمهورية الصين الشعبية للاستفادة من خبرة وتجربة جمهورية الصين الشعبية في مجالات الإعمار والصناعة والإقتصاد والمجالات المهمة الأخرى.

وجرى توقيع المذكرة بحضور محافظ ذي قار، والمشرف على المطار، وتم الإتفاق على بدء العمل بعد إكمال المخططات الأساس، ومنح الإجازة وإجراءات التعاقد .

يذكر أن الحكومتين العراقية والصينية وقعتا في بكين أمس الإثنين 23-9، ثمان اتفاقيات، ومذكرات تفاهم بحضور وإشراف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ ، في ختام جولة المباحثات الموسعة بين الوفدين الرسميين العراقي والصيني التي جرت في بكين.

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