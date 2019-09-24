2019/09/24 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اصدرت ادارة مطار بغداد، الثلاثاء، بياناً بشأن الطفلة “بتول” التي توفيت مؤخراً بسبب عدم السماح لها بالصعود على متن احدى شركات الطيران، مؤكدة على سير عملها وفقاً لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران.وذكرت الإدارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، “أنها تود أن توضح للرأي العام بأنها تتابع بشكل متواصل طبيعة الأعمال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطار بغداد يصدر بيانا بشأن وفاة الطفلة بتول وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار بغداد يصدر بيانا بشأن وفاة الطفلة بتول) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطار بغداد يصدر بيانا بشأن وفاة الطفلة بتول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).