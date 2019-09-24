أول برلمانية تتنازل عن مخصصاتها لصالح الفقراء في واسط “فيديو”

2019/09/24 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تنازلت عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون ايناس المكصوصي عن مخصصاتها النيابية لصالح العائلات المتعففة في واسط .وقالت المكصوصي في مؤتمر صحفي تابعته “يس عراق”، إنها قررت تحويل مخصصات بدلات الايجار التي يتقاضاها النواب الى العوائل المتعففة .واكدت عدم تسلمها اي مخصصات منذ ادائها اليمين الدستورية لشغل المقعد النيابي، مضيفة […]

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