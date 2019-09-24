جامعة البصرة للنفط والغاز وهيأة البحث والتطوير الصناعي بوزارة الصناعة يوقعان اتفاقية تعاون للتبادل العلمي

2019/09/24 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة البصرة للنفط والغاز متمثلة بكلية هندسة النفط والغاز مع وزارة الصناعة والمعادن/هيأة البحث والتطوير الصناعي والمتمثلة بالمركز العراقي للتأكل اتفاقية تعاون للتبادل العلمي في مختلف المجالات البحثية، وذلك على قاعة مجلس الجامعة صباح اليوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ايلول الجاري، وتضمنت الاتفاقية التعاون المشترك بين المؤسستين وتبادل النشاطات العلمية […]

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