2019/09/24 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشفت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، اليوم الثلاثاء، عن تعرض مصرف حكومي الى عملية قرصنة أدت الى تصفير حسابات البطاقات الائتمانية (كي كادر، فيزا كارد) الخاصة برواتب المتقاعدين والموظفين.وقالت سميسم في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “أحد أكبر المصارف الحكومية العراقية، تعرض الى عملية قرصنة اليكترونية أدت إلى تصفير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سميسم تكشف عن قرصنة أكبر مصرف حكومي وتصفير بطاقات “الكي كارد والفيزا كارد” وكالة خطوة برس.

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