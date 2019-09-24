2019/09/24 | 20:27

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مجلس الوزراء يوافق على تأليف اللجنة العليا لبناء المدارس

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية ،الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس مجلس

الوزراء عادل عبدالمهدي .وتحدّث رئيس مجلس الوزراء في بداية الجلسة عن آخر التطورات وقدّم

ايجازا عن نتائج زيارة الصين .وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تأليف اللجنة العليا لبناء المدارس

.وقرر المجلس ايضا الموافقة على بيع المواد المشطوبة اصولياً العائدة

الى الجهاز المركزي للإحصاء بدون مزايدة علنية. كما أقر مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية

بشأن ضبط النُظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار

المؤذية لعام 2001 .ووافق مجلس الوزراء على توصية الجهة المختصة في وزارة الصناعة

والمعادن لحماية منتج أكياس بلاستيكية للنفايات .ووافق المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية

الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن الزيتي

لعام 2001 .

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