يوم الـ 30 من ايلول سيشهد حدثاً مليونياً !

2019/09/24 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية ان يوم الاثنين الموافق الـ30 من شهر ايلول

الجاري سيشهد توجه ما يزيد على عشرة ملايين وخمسمائة ألف تلميذ

وطالب من كلا الجنسين إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد" مؤكدة في

الوقت نفسه "إستكمال التجهيزات والمستلزمات كافة المطلوبة لذلك".

وذكر بيان للوزارة ، أن "وزير التربية وكالة قصي السهيل وجه مفاصل

الوزارة كافة للعمل من اجل انجاح العام الدراسي الجديد، ليكون عاماً

للتميز والابداع".وأضاف البيان، أن "الوزارة بدأت حملتها في وقت مبكر من خلال تجهيز

المدارس بالكتب المنهجية الجديدة والقرطاسية لجميع مديرياتها العامة

في المحافظات" مؤكداً أيضاً تهيئة الأثاث المدرسي وبحسب الامكانيات

المتاحة لها من أجل استيعاب اعداد الدارسين الجدد".يذكر ان وزارة التربية أوعزت لملاكاتها التدريسية والتعليمية

والبالغ عددهم نحو {479716} للمراحل الدراسية كافة {حكومي – أهلي –

ديني} في العراق عدا اقليم كردستان بالمباشرة في الـ12 من الشهر

نفسه من أجل ضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر، لافتة الى ان

"هناك ما يقارب {26971} مدرسة بين رياض اطفال وابتدائي وثانوي في

جميع محافظات البلاد.

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