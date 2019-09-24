البنك المركزي يعلن عن تعديلات في ضوابط التصريح عن الأموال الداخلة إلى العراق والخارجة منه

2019/09/24 | 20:28

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(المستقلة)..



اعلن البنك المركزي العراقي/ مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن التعديل الأول لضوابط التصريح عن الأموال عند إدخالها أو إخراجها عبر الحدود العراقية، والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4551) بتاريخ 19/ 8/ 2019، قبل دخولها حيز التنفيذ في شهر شباط من عام 2020.

وقال البنك أن الاعلان يأتي لتجنيب المواطنين والمسافرين المساءلة القانونية عن المخالفات المنصوص عليها في تلك الضوابط خلال نقل الأموال عبر الحدود.

لاطلاع على نصّ التعديل الأول لهذه الضوابط اضغط هنا

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