2019/09/24 | 20:29

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الرئيس الإيراني: نجاح جهود ماكرون والمبادرة الفرنسية مرهون بوقف العقوبات الأمريكية

العالم الاسلامي ايران

الرئيس الإيراني: نجاح جهود ماكرون والمبادرة الفرنسية مرهون بوقف العقوبات الأمريكية

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 19:51

حسن روحاني/ الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: نجاح جهود ماكرون والمبادرة الفرنسية مرهون بوقف العقوبات الأمريكية..يتبع.

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