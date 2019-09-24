رئاسة البرلمان تدعو إلى تفعيل نتائج مؤتمر الكويت

2019/09/24 | 20:32

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بغداد – الاتجاه برس

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، إلى تفعيل نتائج مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عُقد في الكويت مطلع العام الماضي.

وقال مكتب الكعبي في بيان حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه، إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي التقى والوفد النيابي المشارك في اجتماع رؤساء برلمانات اورآسيا، اليوم، برئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم والوفد المرافق معه، على هامش فعاليات اجتماع رؤساء برلمانات دول اور اسيا المنعقد في كازاخستان”.

وأشار البيان، إلى أنه “جرى خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين مجلس النواب العراقي ومجلس الشورى الكويتي وسبل دعمها وتعميقها بما فيه مصلحة البلدين”.

ودعا الكعبي، بحسب البيان، إلى “ضرورة تفعيل نتائج مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد في الكويت مطلع العام السابق، ودراسة المعوقات التي تقف دون تنفيذها”، لافتاً إلى “أهمية الخروج من الاجتماع المنعقد في كازخستان بتوصيات منتجة من شأنها وضع المعالجات المناسبة لجميع التحديات التي تعصف بالمنطقة والعالم”.

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