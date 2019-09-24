3 حواث سير في يوم واحد.. مصرع واصابة 8 اشخاص في ديالى

2019/09/24 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مراسل”كلكامش برس” في محافظة ديالى، الثلاثاء، بمصرع وإصابة 8 أشخاص بثلاثة حوادث سير في المحافظة.

وقال إن شخصين لقيا مصرعيهما وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة جراء حادث سير في منطقة وادي العوسج بأطراف قضاء خانقين، فيما لقي عامل مطعم بيتزا مصرعه بحادث سير آخر لدراجة نارية وسط القضاء ذاته شمال شرقي ديالى.

وأضاف المراسل أن حادثُا أخر اسفر عنه مصرع شخصين على طريق رئيسي يمر بأطراف قضاء المقدادية في محافظة ديالى، مبينًا أنه تم نقل جثث الضحايا للطب العدلي والمصابين الى مراكز طبية.

وتشهد محافظة ديالى حوادث سير مميتة بشكل شبه يومي، نتيجة التخسفات في الطرق ورداءتها والقيادة المتهورة.

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