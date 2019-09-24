مطار بغداد يصدر توضيحا عن وفاة الطفلة بتول: الشركة تتحمل موتها

2019/09/24 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحملت إدارة مطار بغداد الدولي، الثلاثاء، شركة الطيران مسؤولية موت الطفلة بتول والتي من المفترض أن تبين إجراءتها فيما يخص المرضى وطبيعة سفرهم.

وذكر بيان لإدارة المطار تلقته “كلكامش برس”، أن “الإدارة تتابع بشكل متواصل طبيعة الأعمال، والخدمات التي تقدمها شركات الطيران العاملة في المطار وفقًا للمعايير والالتزامات الدولية المعمول بها في كافة المطارات”، مؤكدًا”على سير عملها وفقاً لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران ICAO”.

أضاف البيان، “تلتزم تلك الشركات بمعايير قياسية فيما يخص كمية الاوكسجين الذي يوضع داخل كل طائرة للحالات المرضية والطبية لبعض المسافرين والتي لم تحدد بكميات وانما تحدد بحسب الطبيب المختص للمريض، والشركة المعنية حسب تأكيدات قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي”.

وأشار البيان إلى أن ” تتحمل الشركة ما حدث للطفلة المريضة بتول اثناء اجراءات السفر، والتي من المفروض أن تبين إجراءتها فيما يخص المرضى وطبيعة سفرهم”.

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