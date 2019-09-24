2019/09/24 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، ان بدء الدوام الرسمي في المدارس سيكون اعتبار من يوم الاثنين المقبل، فيما بينت ان اكثر من 10 ملايين طالب وطالبة سيتوجهون الى مقاعد الدراسة.واكدت الوزارة في بيان تلقته “خطوة برس” ان “ما يزيد على عشرة ملايين و500 ألف طالب وطالبة، سيتوجهون الى مدارسهم في الثلاثين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية: أكثر من 10 ملايين طالب وطالبة سيبدأون عامهم الدارسي الاثنين المقبل وكالة خطوة برس.

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