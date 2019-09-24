2019/09/24 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، رفضه إحالة موقع نصب الشهيد شرقي العاصمة بغداد للاستثمار، عازيا إلى أمر إلى منع طمس معالم العاصمة وتراثها التاريخي.وقالت عضو المجلس جسومة الازيرجاوي في تصريح لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى، إن “مجلس بغداد وهيئة الاستثمار سيقفان بالضد من إحالة موقع نصب الشهيد شرقي العاصمة للاستثمار”، لافتة إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس بغداد يعلن رفضه لإحالة موقع “نصب الشهيد” للاستثمار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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