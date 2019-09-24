رامي اللامي: الإعلام الالكتروني ينقل ما تبثه الشبكة إلى الموبايل

2019/09/24 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / هيفاء القره غولي

تعنى مديرية الاعلام الالكتروني في شبكة الاعلام العراقي، بنشر نتاجات منافذ الشبكة..



المرئية والمسموعة والمقروءة، وفق آليات تسهم بالتواصل مع العالم في خطاب كوني ميسر، عبر السوشيال ميديا.

قال مدير الاعلام الالكتروني رامي اللامي: تأسست المديرية في العام 2018 وتتناول جميع نتاجات الشبكة..



المقروءة والمسموعة والمرئية، وتحاول من خلال السوشيال ميديا رفع النتاجات” مضيفاً: “لكون القناة حكومية، فالمديرية ملتزمة بنشراتها الاخبارية وبرامجها، وحقوقها حصرية لقناة الاخباريةimn عكس البرامج المنوعة والعامة والرياضية”.

وتابع: “منصاتنا على الفيسبوك فعالة، وتصل الى مشاهدات مليونية، من دون تمويل ولا ترويج مالي، معتمدين على الحقوق والذكاء بالنشر، قياسا ًبعمر المديرية، اضافة الى منصة تويتر وانستغرام ويوتيوب”، مبيناً: “الاعلام الالكتروني يقسم الى جزأين..



قسم المواقع الالكترونية، وتضم موقع جريدة الصباح ووكالة الانباء..



(واع) ومعهد التدريب والعامة وimn والقسم الاخر..



قسم التواصل الاجتماعي والتطبيقات يوتيوب وفيسبوك وانستغرام وتويتر”.

وأشار اللامي الى ان: “الهدف من المديرية هو نقل ماتبثه شبكة الاعلام العراقي، بكل وسائلها من تلفزيون واذاعة وصحيفة ومجلة، الى الموبايل؛ كوننا نعيش عصر السوشيال ميديا” موضحاً: “لدينا مشروع قناة التليكرام والواتساب، بحيث تتوزع الاخبار الآنية بين الكروبات”.

ولفت مدير الاعلام الالكتروني في شبكة الاعلام العراقي رامي اللامي، الى ان: “هناك بعض المشاكل تواجه المديرية، مثل انتحال الشخصية والصفحات الوهمية، وبدأنا العمل على هذا الموضوع بتوثيق جدران صفحاتنا، ومشكلة اخرى هي عدم التزام الزملاء بالحقوق” مواصلاً: “تم استحداث شعبة صحافة الموبايل، عبارة عن تقرير حول حلقات تراعي كون السوشيال ميديا لايحتمل اكثر من دقيقتين الى ثلاث، فعملنا تقارير مونتاجها وتصويرها والصوت كلها عن طريق الموبايل، ولدينا مراسلون ونصوغها عن طريق تقرير بالموبايل” لافتاً: “كما استحدثنا فقرة تتناول شخصيات مؤثرة في المجتمع، عن طريق تقرير مدته دقيقتان، مثل امرأة تعمل سائق تاكسي، او تناول المهن القديمة وقدمنا حلقة لامرأة هي الشيف الاول في العراق”.



مفيداً: “بدأنا عملنا مستقلين عن قنوات الشبكة”.

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