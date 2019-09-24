2019/09/24 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة مشتركة من اللواء 20 وبالتعاون مع قسم الاستخبارت وبأشراف قائد الفرقة الخامسة – شرطة اتحادية واجبا امنيا لتفتيش قرية ضباع الجديدة بمحافظة كركوك.وتمكنت القوة من تدمير وكرين ونفق تحت الارض يضم افرشة ووقود ومواد أخرى لعصابات داعش الارهابية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير وكرين ونفق لداعش في كركوك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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