2019/09/24 | 20:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت صحيفة اميركية، الثلاثاء، عن تخطيط تنظيم داعش الارهابي لتحرير عناصره المحتجزين في معسكرات الاعتقال في العراق وسوريا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة اميركية: داعش يخطط لتحرير عناصره المحتجزين في العراق وسوريا ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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